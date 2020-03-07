2020-03-07T13:12:42+03:00
Общество

Жителей брянского села попросили объясниться из-за жалоб губернатору

Земляки недовольны закрытием местного ДК и бездействием чиновников
Ольга УМАРОВА
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Фото: Евгений Анисенко.Фото: Евгений Анисенко.
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После обращения к губернатору жителей села Могилевцы Климовского района начали проверять полицейские. Поводом для жалоб стало закрытие единственного местного Дома культуры.

По словам селян, здание признали аварийным и опечатали 14 февраля. Учреждение культуры не ремонтировали больше 30 лет, здесь сильно протекает кровля. А на втором этаже, где находится библиотека и музей, отключили отопления.

Местные жители написали два обращения на имя главы региона. Одно – с просьбой спасти ДК, другое – отправить в отставку главу сельского поселения Людмилу Конькову.

- Полицейские попросили написать объяснительные, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» в Брянске» житель села Могилевцы Евгений Анисенко. – Кто-то писал, что подписался только под двумя обращениями, кто-то – только под одним. Имеют на это право.

При этом, по словам жителей села, накануне Людмила Конькова встречалась с ними и просила прощения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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