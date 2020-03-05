Из-за рухнувшего в брянском зоопарке дерева никто из животных не пострадал
Об этом рассказала администратор учреждения
Скриншот с видео:vk.com, "Типичный Брянск"
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В Брянске в зоопарке на Кургане Бессмертия рухнуло дерево. К счастью, после происшествия животные оказались целы.
- Никто из питомцев не пострадал, - рассказала корреспонденту "Комсомольской правды"в Брянске" администратор зоопарка Олеся Сафоненко. - Частично разрушено два вольера. Дерево уже убрано. Завтра вольеры будут восстановлены.
Напомним, ЧП произошло в четверг, 5 марта. О случившемся рассказали пользователи в соцсетях, они же выложили видео погрома.
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ИСТОЧНИК KP.RU