Из-за рухнувшего в брянском зоопарке дерева никто из животных не пострадал

5 Март 2020 2020-03-05T18:30:01+03:00

Об этом рассказала администратор учреждения

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В Брянске в зоопарке на Кургане Бессмертия рухнуло дерево. К счастью, после происшествия животные оказались целы.

- Никто из питомцев не пострадал, - рассказала корреспонденту "Комсомольской правды"в Брянске" администратор зоопарка Олеся Сафоненко. - Частично разрушено два вольера. Дерево уже убрано. Завтра вольеры будут восстановлены.

Напомним, ЧП произошло в четверг, 5 марта. О случившемся рассказали пользователи в соцсетях, они же выложили видео погрома.

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ИСТОЧНИК KP.RU