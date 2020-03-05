5 Март 2020 2020-03-05T15:31:24+03:00

После ремонта стелу вернут на место. Фото: vk.com, Александр Булатный

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В Брянске восстановят стелу "Чашин курган", которая пострадала в ДТП. Как пояснили корреспонденту "Комсомольской правды" в Брянске" в пресс-службе городской администрации, сейчас специалисты дают оценку повреждениям. После ремонта стелу вернут на место.

Напомним, стелу снесли микроавтобус и легковушка. Они столкнулись на улице Бежицкой днем 4 марта. К слову, по данным городской Госавтоинспекции, в автоаварии никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU