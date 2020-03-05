Борис Пайкин успешно отстаивает права инвалидов

5 Март 2020 2020-03-05T15:16:14+03:00

Уже не первый год парламентарий оплачивает из собственного фонда коммунальные платежи спортклуба инвалидов «Пересвет» и «Центр реабилитации инвалидов».

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В рамках региональной недели депутат Госдумы поговорил с инвалидами о работе, бюрократии ,автохамах и насущных проблемах

Встречи с людьми с ограниченными возможностями и визиты в организации, занимающиеся их реабилитацией, занимают особое место в повестке региональных недель Бориса Пайкина в Брянской области .

Как депутат Госдумы от ЛДПР Борис Романович последовательно отстаивает права инвалидов на законодательном уровне и как человек с добрым сердцем проявляет всяческое участие в решении их бытовых проблем.

Уже не первый год парламентарий оплачивает из собственного фонда коммунальные платежи спортклуба инвалидов «Пересвет» и «Центр реабилитации инвалидов». В ходе региональной недели Борис Пайкин побывал в обеих организациях и, как обычно, встречи прошли очень тепло и плодотворно. Брянские инвалиды тепло и сердечно преподнесли своему депутату благодарственные письма и рассказали о своих успехах за последнее время. Спортсмены «Пересвета» добились новых побед на российских и международных аренах.

Встречи с людьми с ограниченными возможностями и визиты в организации, занимающиеся их реабилитацией, занимают особое место в повестке региональных недель Бориса Пайкина в Брянской области .

Очень впечатляющей оказалась и презентация достижений фокинского Центра реабилитации инвалидов. В ходе встречи здесь традиционно были затронуты и наболевшие темы, ведь здесь не понаслышке знают – Борис Пайкин человек не только с большим сердцем, но и с реальными рычагами воздействия на власти разных уровней. Это именно он добился внесения изменений в приказы Минздрава, чтобы брянским инвалидам вернули возможность бесплатно выезжать в санатории вместе с сопровождающими. Борис Романович адресно помог очень многим: закупить коляску или лекарства, обустроить пандус в подъезде, сделать более комфортной среду обитания.

О том, насколько комфортна для инвалидов городская среда Брянска, говорилось и на нынешних встречах. Люди, живущие в Брянском районе, пожаловались на то, что не всегда могут выбраться в областной центр из-за бездорожья. А имеющиеся в их населенных пунктах железнодорожные платформы являются непреодолимым препятствием для людей в коляске. Борис Пайкин пообещал повлиять на администрацию поселения, чтобы дорогу грейдировали.

Инвалиды-автомобилисты посетовали на бюрократизм при оформлении переоборудования их машин на ручное управление. Копеечная и технически несложная процедура очень долго согласовывается, да и денег за регистрацию требуют немало. Автохамы, которые занимают на парковках супермаркетов места для инвалидов, стали отдельной темой обсуждения. ГИБДД считает эти парковки зоной ответственности торговых центров, а работники ТРЦ предпочитают не связываться с нарушителями. В обоих случаях Борис Романович наметил обращения на уровне УМВД.

Также были подняты вопросы трудоустройства инвалидов и прохождения законопроекта, положительного решения Думы по которому многие из них ждут с большой надеждой. Внесенный Борисом Пайкиным в нижнюю палату документ предполагает увеличение выплат по уходу за инвалидами I группы с 1,2 до 10 тысяч рублей. Сейчас это увеличение коснулось только инвалидов детства, но фракция ЛДПР считает справедливым, чтобы эта мера распространилась на всех инвалидов I группы без исключения.

ИСТОЧНИК KP.RU