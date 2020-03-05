В брянскую часть вернулся знаменитый «танцор-Вася»

5 Март 2020 2020-03-05T14:02:25+03:00

Год назад солдат-срочник прославился любопытным танцем в сети

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В войсковую часть Клинцов вернулся солдат Вася, который стал звездой соцсетей после ролика с любопытным танцем. Теперь он будет служить там по контракту.

Василий прославился больше года назад. Во время несения срочного наряда он записал 13-секундный танец и опубликовал в популярной музыкальной сети TikTok. Этот ролик просмотрели сотни тысяч человек.

Многие раскритиковали тогда Васю. Однако командование части, где тот служил, к этой выходке отнеслось лояльно: с солдатом даже хотели заключить контракт. Однако от предложения срочник отказался и вскоре демобилизовался.

5 марта интернет-ресурс "Брянск Today" сообщил, что Василий передумал и вернулся в родную часть. Не исключено, что он продолжит радовать фанатов своим творчеством.

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ИСТОЧНИК KP.RU