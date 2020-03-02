В Брянске 63-летний житель устроил драку с поножовщиной
Сотрудники Росгвардии задержали в Брянске мужчину, который устроил драку с поножовщиной. Об этом стало известно в понедельник, 2 марта.
ЧП произошло в одном из домов по улице Полтавской в Бежицком районе. На сигнал среагировал экипаж группы задержания.
Прибыв к месту происшествия, росгвардейцы установили, что между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из участников драки достал нож и нанес оппоненту два удара в живот.
- Злоумышленника задержали, - уточнили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. - Им оказался 63-летний местный житель. Для разбирательства его передали полицейским.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU