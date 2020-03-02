В Брянске 63-летний житель устроил драку с поножовщиной

2 Март 2020 2020-03-02T14:30:31+03:00

В потасовке брянец ранил знакомого в живот.

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Сотрудники Росгвардии задержали в Брянске мужчину, который устроил драку с поножовщиной. Об этом стало известно в понедельник, 2 марта.

ЧП произошло в одном из домов по улице Полтавской в Бежицком районе. На сигнал среагировал экипаж группы задержания.

Прибыв к месту происшествия, росгвардейцы установили, что между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из участников драки достал нож и нанес оппоненту два удара в живот.

- Злоумышленника задержали, - уточнили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. - Им оказался 63-летний местный житель. Для разбирательства его передали полицейским.

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ИСТОЧНИК KP.RU