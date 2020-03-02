В Унечском районе иномарка сбила 33-летнего мужчину

2 Март 2020 2020-03-02T13:59:05+03:00

Брянец угодил под колеса иномарки в Унечском районе, переходя дорогу вне «зебры». Фото: Сергей ГАПОН

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33-летний брянец угодил под колеса иномарки в Унечском районе вечером в воскресенье, 1 марта.

ДТП произошло около 19.12 на 108 километре автодороги «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь».

По предварительной информации, пешехода сбил 26-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти». В этот момент брянец переходил дорогу в зоне видимости нерегулируемой «зебры». На нем не было световозвращающих элементов.

- У 33-летнего мужчины медики диагностировали черепно-мозговую травму и различные ушибы, - говорят в региональной Госавтоинспекции. – Его госпитализировали.

Кстати, это ДТП единственное с пострадавшими в Брянской области первого дня весны.

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ИСТОЧНИК KP.RU