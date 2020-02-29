Брянский атлет Илья Иванюк стал чемпионом России
Брянец Илья Иванюк стал обладателем «золота» и титула чемпиона России в прыжках в высоту. Он преодолел планку в 2,33 метра, сообщили в областном управлении физической культуры и спорта.
Соревнования проходили в легкоатлетическом манеже ЦСКА в Москве с 25 по 27 февраля. Брянскую область на этом турнире представили 20 человек. По итогам выступлений в копилке нашей сборной оказалось три награды.
Так, помимо Ильи Иванюка, отличились еще двое. В прыжках с шестом второй результат показал Георгий Горохов (5,55 сантиметров). Аналогичную награду завоевала Вера Алымова в беге на 200 метров.
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ИСТОЧНИК KP.RU