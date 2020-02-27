Жители Брянска пожаловались на «чернобыльскую» детскую площадку

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:41:02+03:00

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Жителей Брянска возмутило состояние детской площадки на улице Новозыбковской в Фокинском районе. Снимок опубликовали в соцсети в четверг, 28 февраля.

На фото – устрашающего вида горка, с которой почти полностью сошла краска, и видавшие виды качели.

Автор поста сравнил увиденное с Припятью:

«Когда то здесь играла в футбол, баскетбол детвора со всего района. А теперь, из-за жадности и халатности управляющей компании, спортивная площадка заброшена - не удивительно, что здесь не играют дети. А вечером здесь полный мрак - нет уличного освещения...»

В комментариях пользователи выразили опасения: страшно детей пускать играть - вдруг что отвалится? Некоторые посетовали, что это были любимые качели детства. В целом горожане сошлись на том, что надо принимать какие-то меры, а не терпеть эту ситуацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU