Судьбу трех брянских осужденных решит президент

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:11:37+03:00

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Решение о помиловании трех брянских осужденных примет президент России. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСИН.

Вопрос рассмотрели на выездном заседании комиссии по вопросам помилования, которая прошла в Брянской воспитательной колонии. Собравшиеся рассмотрели ходатайства трех осужденных.

Два ходатайства о помиловании подали осужденные, которые отбывают наказание в колонии строгого режима №2. Третье – воспитанник колонии для несовершеннолетних.

- Члены комиссии смогли на месте побеседовать с воспитанником, услышать мнение о нем сотрудников администрации, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Брянской области. - Подросток рассказал о своей жизненной ситуации, обстоятельствах совершения преступления и причинах подачи ходатайства. Во внимание приняли и другие факторы: характер и степень общественной опасности совершенного деяния, поведение осужденного, срок отбытого наказания и другое.

Материалы о помиловании направят брянскому губернатору, а для принятия окончательного решения – главе государства.

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ИСТОЧНИК KP.RU