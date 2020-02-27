В Брянске оштрафовали бизнесмена за продажу снюсов
Брянский бизнесмен заплатит штраф в 30 тысяч рублей за нелегальную торговлю снюсами. Такое решение вынес областной Арбитражный суд.
При рассмотрении дела установили, что в торговой точке по улице Крахмалева в Советском районе торговали некурительной никотиносодержащей продукцией. При этом документы, подтверждающие ее качество и безопасность, отсутствовали. Не было на товаре и маркировки.
– Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности, – рассказали в пресс-службе суда. – Он заплатит штраф в 30 тысяч рублей. Небезопасную продукцию конфисковали.
Кстати, в Брянской области законодательно запрещено продавать снюсы детям. Соответствующий законопроект приняли депутаты облдумы в конце прошлого года, а предложили его губернатор и прокуратура. По утверждению медиков, эти «конфеты» пагубно сказываются на здоровье и вызывают тяжелые заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU