Брянского сельского экс-чиновника осудили за чернобыльскую аферу
В Красногорском районе осудили бывшего чиновника, который провернул аферу при получении чернобыльских выплат. Он получил реальный срок.
В суде доказали, что в 2014 году глава Перелазского сельского поселения незаконно поставил себя и членов своей семьи в очередь на улучшение жилищных условий. Затем он оформил фиктивные документы о своем имущественном положении, а в 2016-м получил жилищный сертификат на сумму свыше 3,2 миллионов рублей.
– Суд назначил виновному наказание в виде 8 месяцев лишения свободы, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.
Также суд удовлетворил иск о возмещении причиненного преступлением ущерба. В законную силу приговор пока не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU