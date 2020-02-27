Брянские пешеходы нарушили ПДД больше 70 раз за день

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:46:03+03:00

В Брянске сотрудники ГИБДД пресекли 214 фактов нарушений Правил дорожного движения за день. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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71 раз переходили дорогу не по правилам пешеходы в Брянске в среду, 26 февраля. На них составили протоколы, сообщили в пресс-службе городского отдела ГИБДД.

Всего сотрудники ГИБДД пресекли 214 фактов нарушений Правил дорожного движения, в том числе поймали пьяного автомобилиста.

15 раз лихачи проезжали на красный, 18 - не уступали дорогу пешеходам на «зебрах». У трех автомобилистов и вовсе не оказалось водительского удостоверения.

Четыре раза водителей штрафовали за езду без ремней безопасности, трижды – за перевозку детей без кресел.

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ИСТОЧНИК KP.RU