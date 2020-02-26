2020-02-26T18:33:54+03:00
Общество

Брянцы попросили перенести остановку "Школа №1"

Ширина тротуара не позволяет установить павильон
Мария Дедкова
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Житель Брянска обратился к мэру города с просьбой перенести остановку "Школа №1". Горожанин пришел на личный прием к Александру Макарову 26 января.

По мнению специалистов комитета по ЖКХ, ширина тротуара не позволяет поставить павильон у дома №1а на улице Дуки. Тротуар ограничен проезжей частью с одной стороны и забором частной территории с другой.

Как рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации, Александр Макаров дал поручение проверить законность ограждения, а также установить остановку, если есть такая возможность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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