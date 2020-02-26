2020-02-26T17:23:55+03:00
Общество

Ушел из жизни гендиректор дятьковского предприятия Изаил Кривопальцев

С ним простятся 27 февраля
Мария Дедкова
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Коллеги выразили соболезнования родным и близким Изаила Марковича.Коллеги выразили соболезнования родным и близким Изаила Марковича.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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25 февраля умер директор дятьковского предприятия Изаил Кривопальцев. Об этом сообщает местная газета "Дятьковский вестник". Ему было 72 года.

Изаил Маркович родился 20 января 1948 года в Клинцах. Работать начинал на Чернятинском стекольном заводе. С 1983 года был руководителем "Дятьковского торга".

В 1991 году Изаилу Марковичу присвоили звание "Отличник Советской торговли", в 1996-м он стал "Заслуженным работником торговли Российской Федерации".

Коллеги выразили соболезнования родным и близким Изаила Марковича. Церемония прощания с ним состоится в здании МКДЦ 27 февраля с 10.00 до 12.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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