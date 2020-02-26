Ушел из жизни гендиректор дятьковского предприятия Изаил Кривопальцев
25 февраля умер директор дятьковского предприятия Изаил Кривопальцев. Об этом сообщает местная газета "Дятьковский вестник". Ему было 72 года.
Изаил Маркович родился 20 января 1948 года в Клинцах. Работать начинал на Чернятинском стекольном заводе. С 1983 года был руководителем "Дятьковского торга".
В 1991 году Изаилу Марковичу присвоили звание "Отличник Советской торговли", в 1996-м он стал "Заслуженным работником торговли Российской Федерации".
Коллеги выразили соболезнования родным и близким Изаила Марковича. Церемония прощания с ним состоится в здании МКДЦ 27 февраля с 10.00 до 12.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU