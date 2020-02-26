Китайцев могут затмить брянские «Викинги»

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:56:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянской области проходит региональная неделя депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Пайкина. Она началась с посещения Жуковки. Здесь парламентарий лично убедился, как в области реализуется государственная политика в сфере занятости и импортозамещения.

Заместитель директора Центра занятости населения Жуковского района Лариса Козлова с работой центра познакомила Бориса Романовича. Первого заместителя председателя Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству в первую очередь интересовало, как Центр проводит переобучение предпенсионеров в рамках национального проекта «Демография». Это важное направление работы, на которое выделяются существенные средства, и жуковский ЦЗН активно его развивает. Люди старшего возраста получают новые профессии без отрыва от основной работы, что повышает их конкурентоспособность на рынке труда.

Также в Жуковке Борис Пайкин посетил градообразующее предприятие – веломотозавод. С конвейера предприятия, на котором трудятся порядка тысячи человек, каждые 13 секунд сходит новый велосипед. Также здесь выпускают снегоходы и квадроциклы различных марок. «Викинг», «Ермак», «Гепард» и другие отлично зарекомендовали себя на рынке, потеснив китайские машины. Цеха оборудованы современнейшим оборудованием, кадровая текучка практически отсутствует, за качественный труд работники получают достойную зарплату.

Надежным и удобным моделям жуковской сборки конкурировать с азиатами не так уж непросто. Китайские аналоги зачастую «срисованы» с продукции «Веломоторс», при этом значительно уступают в качестве, но более доступны по цене. Как поддержать конкурентоспособность отечественного производителя в числе прочего обсудили в ходе личной беседы Борис Пайкин и генеральный директор компании Александр Начевкин.

«В Жуковке мы увидели образцовое производство, современное, передовое, ориентированное на импортозамещение, - комментирует итоги визита Борис Пайкин. - Такие предприятия вправе рассчитывать на поддержку со стороны государства. Это может выражаться и в рефинансировании затраченных на модернизацию средств, и законодательно. Например, мы уже предлагали ввести дополнительные пошлины для менее качественных, но более дешевых китайских товаров. Так мы устраним их главное преимущество и повысим конкурентоспособность отечественного производителя».

ИСТОЧНИК KP.RU