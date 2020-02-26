2020-02-26T16:35:38+03:00
Происшествия

На улице Романа Брянского столкнулись четыре автомобиля

По предварительной информации, в ДТП пострадал водитель одной из машин
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото:vk.com, Александр ПодгаловФото:vk.com, Александр Подгалов
Изменить размер текста:

В Брянске на улице Романа Брянского произошло крупное ДТП. Здесь в 12.21 столкнулись четыре легковых автомобиля.

К месту происшествия выехали спасатели, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.

В ДТП есть пострадавший, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. Его пришлось вызволять из искореженной машины с помощью спецтехники. По предварительной информации, травмы ног получил водитель одного из автомобилей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24