На улице Романа Брянского столкнулись четыре автомобиля

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:35:38+03:00

По предварительной информации, в ДТП пострадал водитель одной из машин

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В Брянске на улице Романа Брянского произошло крупное ДТП. Здесь в 12.21 столкнулись четыре легковых автомобиля.

К месту происшествия выехали спасатели, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.

В ДТП есть пострадавший, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. Его пришлось вызволять из искореженной машины с помощью спецтехники. По предварительной информации, травмы ног получил водитель одного из автомобилей.

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ИСТОЧНИК KP.RU