На улице Романа Брянского столкнулись четыре автомобиля
По предварительной информации, в ДТП пострадал водитель одной из машин
Фото:vk.com, Александр Подгалов
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В Брянске на улице Романа Брянского произошло крупное ДТП. Здесь в 12.21 столкнулись четыре легковых автомобиля.
К месту происшествия выехали спасатели, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.
В ДТП есть пострадавший, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. Его пришлось вызволять из искореженной машины с помощью спецтехники. По предварительной информации, травмы ног получил водитель одного из автомобилей.
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ИСТОЧНИК KP.RU