В Брянске с 27 февраля изменятся маршруты автобусов №5 и №37

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:02:30+03:00

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С 27 февраля в Брянске изменятся маршруты автобусов №5 и №37.

Первый продлят до остановки "ЖК Мегаполис-Парк". Теперь он будет пролегать так: ЖК Мегаполис-Парк - 5-й микрорайон - ул. Романа Брянского -памятник Летчикам - лицей №1 - БГУ - Курган Бессмертия - пл. Ленина - Автовокзал - памятник Летчикам - ул. Романа Брянского - 5-й микрорайон - ЖК Мегаполис-Парк. Эти же изменения коснутся и автобусов с трафаретами «5Б», уточнили в пресс-службе Брянской городской администрации.

Также изменится маршрут автобуса №37. Его продлят до Телецентра. От переулка Пилотов машины будут следовать по улице Авиационной, затем по улице Красноармейской, потом по проспекту Станке Димитрова.

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ИСТОЧНИК KP.RU