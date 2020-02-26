За хрустальный мяч боролись ветераны брянского футбола

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:41:51+03:00

Всем победителям, призерам и участникам и участникам турнира БРО ЛДПР были предоставлены подарки.

Изменить размер текста: A A

В Брянске прошел турнир памяти легендарного брянского тренера Юрия Иванова при поддержке брянского регионального отделения ЛДПР, предоставившего призы всем участникам.

Участники турнира играют без оглядки на возраст и подают пример здорового образа жизни

22 февраля за главный приз Кубка-«Хрустальный мяч» боролись три команды ветеранов футбола. Мероприятие проходило в зале спорткомплекса «Десна». Конкурентами хозяев турнира выступили бежицкая «Сталь» и людиновский «Авангард». Всем победителям, призерам и участникам и участникам турнира БРО ЛДПР были предоставлены подарки.

22 февраля за главный приз Кубка-«Хрустальный мяч» боролись три команды ветеранов футбола.

Основу команд составили игроки, которые в 60-е годы прошлого века мальчишками пришли в «Десну» тренироваться у Юрия Петровича и навсегда связали свою жизнь с футболом. В составе команд также участники моложе 60 лет, но вышли на паркет и заслуженные ветераны. Такие, например, как непревзойденный бомбардир брянского «Динамо» всех времен Владимир Фроленков. В прошлом году Владимир Александрович отметил 70-летний юбилей, но возраст не помешал ему оформить дубль в одной из встреч турнира и войти в число лучших его игроков.

«Этот турнир уже 15-й по счету, - говорит один из организаторов мемориала Юрия Иванова, ветеран бежицкого футбола Валерий Семин. - Хотя проводим мы его гораздо дольше. Просто в некоторые годы нам не удавалось изыскать средства на его организацию. Поэтому мы искренне благодарны за поддержку брянскому отделению ЛДПР и его лидерам Борису Пайкину и Сергею Антошину».

Основу команд составили игроки, которые в 60-е годы прошлого века мальчишками пришли в «Десну» тренироваться у Юрия Петровича и навсегда связали свою жизнь с футболом

Гости из Людиново заняли третье место, уступив «Стали» со счетом 1:3 и потерпев разгромное поражение от «Десны» - 0:4. В очной встрече бежицких коллективов сильнее оказалась «Десна» - 2:0. Ей и достался переходящий Кубок Иванова. Владимир Фроленков («Десна»), Игорь Пырсенков («Сталь») и Иван Маркелов (Людиново) признаны лучшими игроками турнира признаны

«Турниры, подобные мемориалу Юрия Иванова, значимы не только тем, что позволяют продлить память о выдающихся брянских спортсменах и тренерах, - считает депутат Брянской областной Думы Сергей Антошин. – В них зримо воплощена концепция активного долголетия, заложенная Владимиром Путиным в национальный проект «Демография». Напомню, президент поставил задачу к 2024 году привлечь к регулярным занятиям физкультурой и спортом 55% процентов граждан России и увеличить продолжительность жизни до 78 лет. Участники турнира играют без оглядки на возраст и подают пример здорового образа жизни не только своим сверстникам, но и более молодым поколениям. Они, даже выйдя на пенсию, помогают решать задачи государственной политики. Мы всегда поддерживали такие начинания и будем это делать впредь».

Этот турнир уже 15-й по счету.

ИСТОЧНИК KP.RU