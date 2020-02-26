Девять брянских семей использовали маткапитал с нарушениями

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:05:12+03:00

На Брянщине девять семей «забыли» оформить купленное по маткапиталу жилье на детей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Родители не оформили на детей долю в приобретенном жилье

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Прокуратура выявила нарушения при использовании средств материнского капитала в Погарском районе. Об этом стало известно в среду, 26 февраля.

По закону, жилье, которое приобретают с использованием средств маткапитала, необходимо оформить в общую долевую собственность родителей и детей.

Однако, как показала прокурорская проверка, в Погарском районе девять семей это требование проигнорировали.

– В суд передали исковые заявления с понуждением родителей к соблюдению условий получения средств материнского капитала, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Сделано это в интересах несовершеннолетних.

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ИСТОЧНИК KP.RU