Девять брянских семей использовали маткапитал с нарушениями
Прокуратура выявила нарушения при использовании средств материнского капитала в Погарском районе. Об этом стало известно в среду, 26 февраля.
По закону, жилье, которое приобретают с использованием средств маткапитала, необходимо оформить в общую долевую собственность родителей и детей.
Однако, как показала прокурорская проверка, в Погарском районе девять семей это требование проигнорировали.
– В суд передали исковые заявления с понуждением родителей к соблюдению условий получения средств материнского капитала, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Сделано это в интересах несовершеннолетних.
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ИСТОЧНИК KP.RU