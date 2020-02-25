Прокуратура «выбивает» жилье сироте из Севского района

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:44:35+03:00

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Прокуратура Севского района защищает в суде жильные права местной сироты.

Проверка показала, что заявительница относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 2016-го она состоит на учете в администрации Севского района в качестве нуждающейся в жилом помещении. Однако своим углом девушку до сих пор не обеспечили.

– С целью восстановления нарушенных прав сироты прокуратура подала в суд исковое заявление, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – В нем потребовала обязать райадминистрацию устранить нарушение закона.

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ИСТОЧНИК KP.RU