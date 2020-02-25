В Брянске приостановили движение автобусов №99

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:24:33+03:00

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С 22 февраля в Брянске приостановили движение автобусы №99. Это связано с возвращением на маршрут машин предпринимателя Дмитрия Махотина, сообщают в группе "Брянский автобус".

Напомним, перевозчик сумел оспорить решение Арбитражного суда Брянской области, по которому его лишили лицензий по двум маршрутам.

18 февраля Арбитражный суд Центрального округа принял решение вернуть дело на пересмотр. На это время решение брянского суда отменили.

Предприниматель имеет право выпускать свои машины на линии.

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ИСТОЧНИК KP.RU