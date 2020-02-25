2020-02-25T11:24:33+03:00
Общество

В Брянске приостановили движение автобусов №99

В рейс должны выйти машины предпринимателя Дмитрия Махотина
Мария Дедкова
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Фото: vk.com, "Брянский автобус"Фото: vk.com, "Брянский автобус"
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С 22 февраля в Брянске приостановили движение автобусы №99. Это связано с возвращением на маршрут машин предпринимателя Дмитрия Махотина, сообщают в группе "Брянский автобус".

Напомним, перевозчик сумел оспорить решение Арбитражного суда Брянской области, по которому его лишили лицензий по двум маршрутам.

18 февраля Арбитражный суд Центрального округа принял решение вернуть дело на пересмотр. На это время решение брянского суда отменили.

Предприниматель имеет право выпускать свои машины на линии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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