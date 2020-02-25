В Брянске на Калинина столкнулись три автомобиля

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:02:39+03:00

В ДТП пострадал один человек

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Три автомобиля столкнулись в Советском районе Брянска вечером в понедельник, 24 февраля. Серьезно пострадал один человек.

Дорожная авария произошла в 23.25 в районе дома №29 по улице Калинина. Там по цепочке столкнулись «Датсун он-до», «Лада-211340» и «Шевроле Лачетти». Автомобили следовали в попутном направлении.

По предварительной информации, спровоцировал ДТП водитель первой иномарки: он наехал на стоящий впереди авто.

– В дорожной аварии пострадал 30-летний водитель «Датсун», – рассказали в городском отделе ГИБДД. – У него диагностировали «субарахноидальное кровоизлияние». Мужчину госпитализировали.

Обстоятельства и причины ДТП определит проверка. Кстати, все водители трезвые.

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ИСТОЧНИК KP.RU