В Брянске сотрудники Госавтоинспекции проверят, соблюдают ли пешеходы ПДД

24 Февр. 2020 2020-02-24T17:27:07+03:00

Так, с начала года в Брянске произошло 30 автоаварий, в которых 2 пешехода погибли и 28 получили травмы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Брянске пройдет профилактическая акция сотрудников ГИБДД "Пешеход". С 25 по 27 февраля полицейские выйдут в рейды и проследят, соблюдают ли пешеходы Правила дорожного движения.

Особенное внимание обратят на граждан в нетрезвом состоянии.

Не останутся без контроля и водители. Сотрудники ДПС, в том числе, и «скрытые наряды», будут следить, как автомобилисты предоставляют преимущества пешеходам.

По словам сотрудников городской Госавтоинспекции, главная цель подобной акции - предотвратить ДТП и гибель людей.

Так, с начала года в Брянске произошло 30 автоаварий, в которых 2 пешехода погибли и 28 получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU