В Брянске сотрудники Госавтоинспекции проверят, соблюдают ли пешеходы ПДД
В Брянске пройдет профилактическая акция сотрудников ГИБДД "Пешеход". С 25 по 27 февраля полицейские выйдут в рейды и проследят, соблюдают ли пешеходы Правила дорожного движения.
Особенное внимание обратят на граждан в нетрезвом состоянии.
Не останутся без контроля и водители. Сотрудники ДПС, в том числе, и «скрытые наряды», будут следить, как автомобилисты предоставляют преимущества пешеходам.
По словам сотрудников городской Госавтоинспекции, главная цель подобной акции - предотвратить ДТП и гибель людей.
Так, с начала года в Брянске произошло 30 автоаварий, в которых 2 пешехода погибли и 28 получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU