В Брянске на улице Коммунистической сгорел дом

24 Февр. 2020 2020-02-24T16:05:28+03:00

За 28 минут огонь удалось ликвидировать. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

В огне. к счастью. никто не пострадал

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В Брянске в доме на улице Коммунистической произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в понедельник, 24 февраля, в 13.52.

К месту вызова выехали четыре пожарные автоцистерны. Оказалось,загорелся частный двухквартирный дом. За 28 минут огонь удалось ликвидировать.

К счастью, никто не пострадал, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU