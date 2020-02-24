2020-02-24T16:05:28+03:00
Происшествия

В Брянске на улице Коммунистической сгорел дом

В огне. к счастью. никто не пострадал
Мария Дедкова
Поделиться:
За 28 минут огонь удалось ликвидировать.За 28 минут огонь удалось ликвидировать.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
Изменить размер текста:

В Брянске в доме на улице Коммунистической произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в понедельник, 24 февраля, в 13.52.

К месту вызова выехали четыре пожарные автоцистерны. Оказалось,загорелся частный двухквартирный дом. За 28 минут огонь удалось ликвидировать.

К счастью, никто не пострадал, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24