В Брянске на улице Коммунистической сгорел дом
В огне. к счастью. никто не пострадал
За 28 минут огонь удалось ликвидировать.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Брянске в доме на улице Коммунистической произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в понедельник, 24 февраля, в 13.52.
К месту вызова выехали четыре пожарные автоцистерны. Оказалось,загорелся частный двухквартирный дом. За 28 минут огонь удалось ликвидировать.
К счастью, никто не пострадал, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.
Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.
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ИСТОЧНИК KP.RU