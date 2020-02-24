В Брянске приняли решение продлить маршрут автобуса №37 до Телецентра

24 Февр. 2020 2020-02-24T15:16:17+03:00

Дополнительно появятся две остановки "По требованию"

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В Брянске приняли окончательное решение об изменении маршрута № 37 "Фосфоритный завод – переулок Пилотов". Теперь общественный транспорт будет ходить по улице Красноармейской и проспекту Станке Димитрова с конечной на остановкой на Телецентре.

В начале декабря прошлого года брянское автотранспортное предприятие предложило в своем официальном сообществе жителям города проголосовать за одно из трех предложений о продлении маршрута.

Победителем признали вариант, по которому автобус №37 от переулка Пилотов проследует в сторону Телецентра. На улице Костычева дополнительно создадут две остановки "По требованию". сообщает группа "Брянский автобус".

На линию выпустят 18 машин с интервалом движения до 15 минут. Также планируется, что автобусы будут работать по выходным.

Изменения должны вступить в конце февраля или в начале марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU