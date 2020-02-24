На трассе в Клинцовском районе в ДТП погиб 19-летний парень
Юный автомобилист съехал в кювет
Страшное ДТП произошло около 19.50 на 21-м километре автодороги «Клинцы – Красная Гора».Фото: Сергей ГАПОН
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В Клинцовском районе 23 февраля произошло страшное ДТП. Около 19.50 на 21-м километре автодороги «Клинцы – Красная Гора» легковой автомобиль врезался в дерево.
- По предварительной информации, 19-летний водитель ВАЗа-2112,ехал в сторону Гордеевки, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Водитель съехал в кювет, где машина врезалась в дерево.
От полученных травм юный автомобилист погиб на месте.
По факту ДТП проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU