На трассе в Клинцовском районе в ДТП погиб 19-летний парень

24 Февр. 2020 2020-02-24T12:38:36+03:00

Страшное ДТП произошло около 19.50 на 21-м километре автодороги «Клинцы – Красная Гора». Фото: Сергей ГАПОН

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В Клинцовском районе 23 февраля произошло страшное ДТП. Около 19.50 на 21-м километре автодороги «Клинцы – Красная Гора» легковой автомобиль врезался в дерево.

- По предварительной информации, 19-летний водитель ВАЗа-2112,ехал в сторону Гордеевки, - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - Водитель съехал в кювет, где машина врезалась в дерево.

От полученных травм юный автомобилист погиб на месте.

По факту ДТП проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU