2020-02-24T10:23:45+03:00
Общество

В брянском заповеднике зацвела лещина

Ученые обеспокоены таким рекордом
Мария Дедкова
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Фото предоставил Николай Шпиленок.Фото предоставил Николай Шпиленок.Фото: заповедник "Брянский лес"
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В брянском заповеднике в конце февраля зацвела лещина. Местные ученые обеспокоены. Ведь был побит рекорд самого раннего цветения. Раньше он принадлежал 2016 году, тогда растение распустилось 8 марта. А в этом году 22 февраля.

- Столько раннее цветение может завершится отсутствием урожая: если будет мороз, то орешник попадает в зону риска, - говорят сотрудники заповедника. - А между тем плоды служат кормом для многих животных. Потому от урожайности лещины обыкновенной зависит благополучие многих лесных жителей. Но несколько лет раннее цветение лещины, к счастью, все же не приводило к потере урожая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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