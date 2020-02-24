В брянском заповеднике зацвела лещина

24 Февр. 2020 2020-02-24T10:23:45+03:00

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В брянском заповеднике в конце февраля зацвела лещина. Местные ученые обеспокоены. Ведь был побит рекорд самого раннего цветения. Раньше он принадлежал 2016 году, тогда растение распустилось 8 марта. А в этом году 22 февраля.

- Столько раннее цветение может завершится отсутствием урожая: если будет мороз, то орешник попадает в зону риска, - говорят сотрудники заповедника. - А между тем плоды служат кормом для многих животных. Потому от урожайности лещины обыкновенной зависит благополучие многих лесных жителей. Но несколько лет раннее цветение лещины, к счастью, все же не приводило к потере урожая.

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ИСТОЧНИК KP.RU