Либерал-демократы поздравили брянцев с 23 февраля на трех митингах

23 Февр. 2020 2020-02-23T21:12:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Непогода не испугала брянцев, пришедших отпраздновать День защитника Отечества вместе с ЛДПР. Стар и млад собрался на тематический митинг-концерт на площади Революции в Советском районе Брянска. Партийные флаги раскрасили ее в желто-синие цвета. Кстати, как только зазвучала музыка, дождь стих.

Жителей и гостей города с праздником от лица брянского депутата Государственной Думы, члена фракции ЛДПР Бориса Пайкина поздравил руководитель местного реготделения Денис Семенов. Парламентарий пожелал жителям региона крепкого здоровья, благополучия и мирного неба. Также с приветственным словом к собравшимся обратился депутат Брянского райсовета, заместитель главы района, координатор Брянского городского отделения ЛДПР Артем Литвинов и партийные активисты.

Музыкальным гостем праздника стала Ольга Заболотная. Народ активно пританцовывал под ее современные хиты. Кроме того, все желающие могли поиграть в дартс и отведать полевой кухни, которую развернули сотрудники регионального МЧС (угощали, кстати, гречневой кашей с тушенкой и чаем).

Не остались горожане и без традиционных мужских подарков. Так, сотни человек получили от депутата Госдумы Бориса Пайкина наборы для личной гигиены. Пользовались популярностью также свежий номер партийной газеты «ЛДПР в Брянской области» и изданные к 30-летию партии памятные альбомы.

Аналогичный митинг прошел и в Бежице. Там действо развернулось у Дворца культуры имени Медведева (это на Новом Городке). Здесь гостей праздника поздравил депутат брянского горсовета Сергей Сенин. Он, в частности, отметил, что «праздник 23 февраля объединяет всех россиян, вне зависимости от их политических пристрастий».

По случаю Дня защитника Отечества на площади организовали обширную культурную программу. Брянцев своим творчеством радовали народные коллективы ДК. Здесь же работала полевая кухня, всем желающим вручали подарки (наборы для настоящих мужчин от ЛДПР). Завершился митинг-концерт танцевальным флешмобом: в ритме вальса кружились несколько пожилых пар.

Ну и наконец, еще один митинг активисты партии устроили в городе Сельцо. Участники собрались на площади перед Дворцом культуры имени Вано Мейпариани. Большой концерт здесь дал известный брянский музыкант Вадим Пересвет. Пока взрослые наслаждались музыкой, дети соревновались в дартс.

Горожан с 23 февраля поздравил депутат Сельцовского горсовета от ЛДПР Павел Ребеко. Посетил праздник и его однопартиец депутат обдумы Михаил Аминтазаев. Пользуясь случаем, люди обращались к нему с различными просьбами и предложениями.

К слову, некоторым жителям Сельцо настолько понравился праздник, организованный ЛДПР, что они подали заявку на вступление в партию.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU