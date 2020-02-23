В День защитника Отечества на Брянск обрушился град

23 Февр. 2020 2020-02-23T18:49:21+03:00

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Град неожиданно прошел в Брянске и окрестностях в праздничное воскресенье, 23 февраля. Также здесь наблюдали грозу и радугу. Странностями февральской погоды очевидцы поделились в социальных сетях.

Снимки горожане опубликовали в сообществе «Типичный Брянск». Град наблюдали, в частности, в Советском и Фокинском районах, а также поселке Супонево. Еще в ряде мест прошли сильные грозы и снегопад.

– Гроза, дождь, потом град, потом опять дождь, потом снег хлопьями, потом солнце, – прокомментировала в паблике Олеся Макушкина. – Просто дивная погода на 23 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU