2020-02-23T18:49:21+03:00
Общество

В День защитника Отечества на Брянск обрушился град

Странностями февральской погоды очевидцы поделились в соцсетях
Анна ЛЕВКИНА
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фото: vk.com, группа "Типичный Брянск"фото: vk.com, группа "Типичный Брянск"
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Град неожиданно прошел в Брянске и окрестностях в праздничное воскресенье, 23 февраля. Также здесь наблюдали грозу и радугу. Странностями февральской погоды очевидцы поделились в социальных сетях.

Снимки горожане опубликовали в сообществе «Типичный Брянск». Град наблюдали, в частности, в Советском и Фокинском районах, а также поселке Супонево. Еще в ряде мест прошли сильные грозы и снегопад.

– Гроза, дождь, потом град, потом опять дождь, потом снег хлопьями, потом солнце, – прокомментировала в паблике Олеся Макушкина. – Просто дивная погода на 23 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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