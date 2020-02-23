Под Суражом пьяный водитель врезался в эвакуатор, пострадали трое

23 Февр. 2020 2020-02-23T17:08:03+03:00

Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием эвакуатора в Суражском районе. Фото: Сергей ГАПОН

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Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием эвакуатора в Суражском районе Брянской области в субботу, 22 февраля. Их госпитализировали.

ДТП произошло около 05.30 на 2 км автодороги «Сураж-Вьюково». По предварительной информации, спровоцировал его 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099». Тот ехал пьяным со стороны Суража в сторону поселка Иванов. В итоге мужчина допустил столкновение со стоящим эвакуатором «ЗИЛ-332410»: за рулем находился также 28-летний водитель.

В происшествии пострадали оба автомобилиста. Так, у владельца «99-й» медики диагностировали «оскольчатый перелом обеих костей левого предплечья со смещением». У водителя «ЗИЛа» – перелом и рваные раны голени.

– Кроме того, травмы получила 35-летняя пассажирка первой машины, – уточнили в региональной Госавтоинспекции. – У нее повреждена голова и грудная клетка.

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ИСТОЧНИК KP.RU