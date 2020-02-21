В Брянске начали распродажу авиабилетов в Краснодар

21 Февр. 2020 2020-02-21T19:08:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу,21 февраля, стартовала распродажа билетов из Брянска в Краснодар. Авиакомпания решила провести акцию "Весне дорогу".

Билет на рейсы будут стоить от 888 рублей. Их количество ограничено.

Срок действия акции – с 21 февраля по 15 марта. Рейсы с дешевыми билетами будут выполнять с 29 марта по 26 апреля.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU