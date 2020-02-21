В Брянске начали распродажу авиабилетов в Краснодар
Такую акцию решила провести авиакомпания
Фото: Марина Антонова
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В пятницу,21 февраля, стартовала распродажа билетов из Брянска в Краснодар. Авиакомпания решила провести акцию "Весне дорогу".
Билет на рейсы будут стоить от 888 рублей. Их количество ограничено.
Срок действия акции – с 21 февраля по 15 марта. Рейсы с дешевыми билетами будут выполнять с 29 марта по 26 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU