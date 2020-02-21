2020-02-21T17:53:09+03:00
Общество

На праздники в Брянске будут дежурить дополнительные экипажи ГИБДД

Автоинспекторы будут ловить пьяных водителей с 21 по 24 февраля
Ольга УМАРОВА
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Об особой осторожности напомнили и пешеходам.Об особой осторожности напомнили и пешеходам.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В праздничные и предпраздничные дни в Брянске усилят контроль за водителями. Как сообщает Госавтоинспекция города Брянска, с 21 по 24 февраля автоинспекторы перейдут на особый вариант несения службы.

На дороги города выйдут дополнительные экипажи ГИБДД. Они будут следить, в частности, за нарушениями скоростного режима и состоянием автомобилистов. Об особой осторожности напомнили и пешеходам.

Госавтоинспекция также напоминает жителям и гостям Брянска: если вы стали свидетелем управления автомобилем водителем в состоянии опьянения – сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или по телефону дежурной части ГИБДД г. Брянска 74-71-02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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