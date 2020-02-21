В Брянске восстановили подачу тепла в Фокинском районе

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:16:16+03:00

Отопление дали во все 15 домов, детсад и суд. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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Жителям Фокинского района Брянска вернули тепло. Отопление дали во все 15 домов, детсад и суд.

- Отключение подачи газа произошло из-за ненадлежащей эксплуатации технологического оборудования котельной на проспекте Московском, 56, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Упраляющим компаниям дали поручение проверить в кратчайшие сроки поступление тепла в дома.

Работы на газопроводе завершаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU