2020-02-21T14:16:16+03:00
Общество

В Брянске восстановили подачу тепла в Фокинском районе

Работы на газопроводе завершают
Мария Дедкова
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Отопление дали во все 15 домов, детсад и суд.Отопление дали во все 15 домов, детсад и суд.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Жителям Фокинского района Брянска вернули тепло. Отопление дали во все 15 домов, детсад и суд.

- Отключение подачи газа произошло из-за ненадлежащей эксплуатации технологического оборудования котельной на проспекте Московском, 56, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Упраляющим компаниям дали поручение проверить в кратчайшие сроки поступление тепла в дома.

Работы на газопроводе завершаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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