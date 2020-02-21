В Брянске без тепла остались 15 многоэтажек, детский сад и суд
В Брянске на проспекте Московском произошла авария в котельной на проспекте Московском. Из-за этого без отопления остались 15 многоэтажек, детский сад "Андрейка" и здание районного суда.
- Из строя вышла газовая запорная арматура, что привело к прекращению подачи газа, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Работа котельной остановлена. Восстановительные работы на котельной будут проходить 21 февраля. Они должны завершиться в течение дня.
ВАЖНО
Уточненный список адресов многоквартирных домов, в которые временно приостановлена подача тепла:
— ул. Дзержинского, 1, 3, 7 и 7А;
— ул. Конотопская, 12;
— ул. Котовского, 1, 1А, 2А, 3 и 4;
— ул. Льговская, 6,
— проспект Московский, 56, 58 и 60.
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ИСТОЧНИК KP.RU