2020-02-21T11:47:11+03:00
Происшествия

В Брянске без тепла остались 15 многоэтажек, детский сад и суд

Авария произошла в котельной на проспекте Московском
Мария Дедкова
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Восстановительные работы должны завершить в течение дня.Восстановительные работы должны завершить в течение дня.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянске на проспекте Московском произошла авария в котельной на проспекте Московском. Из-за этого без отопления остались 15 многоэтажек, детский сад "Андрейка" и здание районного суда.

- Из строя вышла газовая запорная арматура, что привело к прекращению подачи газа, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Работа котельной остановлена. Восстановительные работы на котельной будут проходить 21 февраля. Они должны завершиться в течение дня.

ВАЖНО

Уточненный список адресов многоквартирных домов, в которые временно приостановлена подача тепла:

— ул. Дзержинского, 1, 3, 7 и 7А;

— ул. Конотопская, 12;

— ул. Котовского, 1, 1А, 2А, 3 и 4;

— ул. Льговская, 6,

— проспект Московский, 56, 58 и 60.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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