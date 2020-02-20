Ушел из жизни бывший ректор БГТУ Владимир Буглаев
В Брянске 20 февраля после продолжительной болезни скончался бывший ректор БГТУ Владимир Буглаев. Владимиру Тихоновичу было 87 лет.
Свои соболезнования родным и близким выразили коллеги преподавателя.
Владимира Буглаева знали как видного ученого в области аэродинамики и тепломассопереноса в энергетических машинах. Он был Почетным гражданином Брянской области и города Брянска.
Как уточнили в вузе, прощание с Владимиром Тихоновичем пройдет 22 февраля в вестибюле учебного корпуса № 1.
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ИСТОЧНИК KP.RU