Ушел из жизни бывший ректор БГТУ Владимир Буглаев

20 Февр. 2020 2020-02-20T18:54:21+03:00

О смерти педагога сообщили его коллеги

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В Брянске 20 февраля после продолжительной болезни скончался бывший ректор БГТУ Владимир Буглаев. Владимиру Тихоновичу было 87 лет.

Свои соболезнования родным и близким выразили коллеги преподавателя.

Владимира Буглаева знали как видного ученого в области аэродинамики и тепломассопереноса в энергетических машинах. Он был Почетным гражданином Брянской области и города Брянска.

Как уточнили в вузе, прощание с Владимиром Тихоновичем пройдет 22 февраля в вестибюле учебного корпуса № 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU