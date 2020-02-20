Жителя Брянска обокрал заночевавший гость

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:10:38+03:00

Задержанному грозит до шести лет лишения свободы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Житель Брянска пустил на ночь знакомого и лишился телефона с автомобилем. О случившемся полицейским рассказал 40-летний житель Фокинского района.

Потерпевший пригласил нового приятеля, с которым познакомился в кафе, «продолжить банкет» у себя дома. Они засиделись допоздна и брянец предложил гостю остаться на ночь.

- Утром мужчина обнаружил, что гость весьма своеобразно «отблагодарил» его за теплый прием, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Он забрал мобильный телефон стоимостью около 10 000 рублей и уехал на принадлежащем потерпевшему автомобиле «УАЗ».

Полицейские задержали ранее судимого за кражи 32-летнего местного жителя. Он скрывался на съемной квартире, но после задержания во всем признался и показал место на пустыре в Брянском районе, где припрятал автомобиль. Похищенный мобильный телефон он успел сбыть.

До суда мужчина будет находиться в СИЗО.

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ИСТОЧНИК KP.RU