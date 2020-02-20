177 брянских папочек находятся в декрете

20 Февр. 2020 2020-02-20T16:02:34+03:00

Только с начала года в ФСС за пособием обратились 25 мужчин. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Брянской области 177 мужчин ушли в декрет, чтобы ухаживать за ребенком. Такие данные в преддверии Дня защитника Отечества представили сотрудники Брянского регионального отделения Фонда социального страхования.

Только с начала года в ФСС за пособием обратились 25 мужчин. Любопытно, что самому молодому работающему папе всего 20 лет, а самому возрастному - 61. Большинство получателей пособий по уходу за ребенком проживают в Брянске.

Страховщики напомнили, что оформить отпуск по уходу за ребенком и получать пособие имеет право любой его близкий родственник: отец, бабушка, дедушка, даже тетя или дядя.

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ИСТОЧНИК KP.RU