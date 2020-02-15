В Брянске задержали двух магазинных воров

15 Февр. 2020 2020-02-15T17:06:22+03:00

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Магазинных воров задержали в Бежицком районе Брянска сотрудники Росгвардии. Сигнал тревоги поступил на пульт охраны из торговой точки, расположенной на улице Ульянова.

- Со слов очевидцев сотрудники выяснили, что двое граждан похитили товары и попытались скрыться, - говорят в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. - Правонарушителей задержали. Ими оказались уже судимые 37-летний житель области и его 31-летняя спутница.

Для дальнейшего разбирательства брянцев передали сотрудникам полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU