2020-02-15T13:49:52+03:00
Происшествия

В Выгоничском районе опрокинулась иномарка

Автомобилиста госпитализировали
Мария Дедкова
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В Выгоничском районе иномарка съехала в кювет и опрокинулась. ДТП произошло 14 февраля около 20.15 на 29-м километре автодороги "Брянск-Новозыбков".

По предварительной информации, 27-летний водитель за рулем "Митсубиши Лансер" врезался в бордюрный камень. Затем машина выехала на обочину, сообщили в областной Госавтоинспекции.

В ДТП водитель получил раны лица, травму живота. Медики заподозрили у пострадавшего разрыв внутренних органов и госпитализировали его.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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