15 Февр. 2020 2020-02-15T11:20:06+03:00

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В Клинцах во время пожара пострадал человек. Сообщение о возгорании в доме на улице Богунского полка поступило дежурному МЧС в 0.38 в субботу 15 февраля.

- К месту вызова выехали две автоцистерны из пожарно-спасательной части №10, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Очаг возгорания пожарные обнаружили внутри дома - в комнате горел диван.

В 0.53 пламя полностью потушили.

Во время пожара пострадал один человек. Эксперты выясняют, что стало причиной возгорания.

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ИСТОЧНИК KP.RU