В Брянске уволилась директор троллейбусного управления Наталья Назарова

15 Февр. 2020 2020-02-15T10:20:43+03:00

Что ждет брянские троллейбусы в будущем, пока неизвестно. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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14 февраля пост директора Брянского троллейбусного управления покинула Наталья Назарова. Она написала заявление об увольнении по собственному желанию, уточняет телеканал "ГТРК Брянск".

Руководить муниципальным предприятием временно будет ее заместитель Сергей Савин.

Напомним, должность директора БТУ Наталья Назарова занимала с 2016 года. За это время, к сожалению, положение брянских троллейбусов не улучшилось. Подвижной состав устарел и не может больше конкурировать с новыми автобусами. Из-за этого снизились доходы предприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU