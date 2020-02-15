Ольга Бузова по благодарила брянцев за прием

15 Февр. 2020 2020-02-15T09:51:13+03:00

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В Брянске 14 февраля с аншлагом прошел концерт Ольги Бузовой. Звезда поблагодарила поклонников за теплый прим в социальных сетях.

- Так приятно, что в этот день, в День Святого Валентина, вы выбрали меня, чтобы провести со мной вечер. Для меня это просто самый лучший подарок. Я вас люблю, спасибо большое за вашу любовь,- написала певица в соцетях.

Билеты в первые ряды были раскуплены до начала концерта.

С утра в пятницу Ольгу Бузову поклонники встречали на вокзале. Они подарили ей игрушки, цветы и шарики.

Вечером в цирке прошел концерт звезды. В соцсетях зрители рассказали, что очень довольны выступлением их кумира.

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ИСТОЧНИК KP.RU