Ольга Бузова по благодарила брянцев за прием
В Брянске 14 февраля с аншлагом прошел концерт Ольги Бузовой. Звезда поблагодарила поклонников за теплый прим в социальных сетях.
- Так приятно, что в этот день, в День Святого Валентина, вы выбрали меня, чтобы провести со мной вечер. Для меня это просто самый лучший подарок. Я вас люблю, спасибо большое за вашу любовь,- написала певица в соцетях.
Билеты в первые ряды были раскуплены до начала концерта.
С утра в пятницу Ольгу Бузову поклонники встречали на вокзале. Они подарили ей игрушки, цветы и шарики.
Вечером в цирке прошел концерт звезды. В соцсетях зрители рассказали, что очень довольны выступлением их кумира.
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ИСТОЧНИК KP.RU