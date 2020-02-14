Суд оставил брянский ТРЦ Тимошковых закрытым

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:53:45+03:00

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Торгово-развлекательный центр Тимошковых в Брянске оставили закрытым. Таково решение Тульского Арбитражного апелляционного суда, где 13 февраля прошло заседание по скандальному брянскому делу.

Суд не принял сторону брянского предпринимателя и владельца ТРЦ, оставив его жалобу без удовлетворения.

Напомним, ТРЦ «Тимошковых» на улице Красноармейской закрыли после проверок пожарной безопасности 11 апреля 2018 года. Прокуратура и пожарный надзор нашли нарушения, с которыми его эксплуатация невозможна. Выяснилось, что торговый центр работал без разрешения на ввод здания в эксплуатацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU