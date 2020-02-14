2020-02-14T14:03:16+03:00
Общество

В Брянске укрепляют геосеткой новую дорогу на Советской

Приспособление позволит равномерно распределять нагрузку
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Готовность "ливневки" - около 70 процентов.Готовность "ливневки" - около 70 процентов.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

В Брянске продолжают строительство новой магистрали на улице Советской, которая напрямую соединит улицы Крахмалева и Объездную. Как передает пресс-служба мэрии, дорогу укрепляю геосеткой. Ее устанавливают между слоями песка и щебня.

Такое приспособление, говорят в гоардминистрации, позволяет равномерно распределять нагрузку, и замедлить износ проезжей части. Что касается других работ, то подрядчик уже закончил формировать земельное полотно будущей автомагистрали.

- Полным ходом идут работы по формированию земполотна кольцевых развязок, - рассказали в пресс-службе. - На объекте продолжают обустройство тротуаров: установили бордюр протяженностью 2,7 километров и уложили плитку площадью 3,5 тысяч квадратных метров.

Готовность ливневой канализации строители оценили примерно в 70 процентов. Напомним, дорогу строят в рамках нацпроекта, стоимость объекта - более 380 миллионов рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24