В Брянске укрепляют геосеткой новую дорогу на Советской

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:03:16+03:00

Готовность "ливневки" - около 70 процентов. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске продолжают строительство новой магистрали на улице Советской, которая напрямую соединит улицы Крахмалева и Объездную. Как передает пресс-служба мэрии, дорогу укрепляю геосеткой. Ее устанавливают между слоями песка и щебня.

Такое приспособление, говорят в гоардминистрации, позволяет равномерно распределять нагрузку, и замедлить износ проезжей части. Что касается других работ, то подрядчик уже закончил формировать земельное полотно будущей автомагистрали.

- Полным ходом идут работы по формированию земполотна кольцевых развязок, - рассказали в пресс-службе. - На объекте продолжают обустройство тротуаров: установили бордюр протяженностью 2,7 километров и уложили плитку площадью 3,5 тысяч квадратных метров.

Готовность ливневой канализации строители оценили примерно в 70 процентов. Напомним, дорогу строят в рамках нацпроекта, стоимость объекта - более 380 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU