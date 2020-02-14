Брянских водителей предупредили о скользких дорогах 15 февраля
Синоптики обещают мокрый снег
В субботу брянских водителей попросили быть особенно осторожными.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В субботу, 15 февраля, брянцев ждет мокрый снег и гололедица на дорогах. Об особой осторожности водителей предупредили в Управлении автомобильных дорог Брянской области.
Синоптики обещают облачную погоду, местами возможен туман. Ветер возьмет юго-восточное направление, скорость - 4-9 метров в секунду.
Днем воздух прогреется до 0 – плюс 5 градусов, ночью будет от минус 5 до 0.
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ИСТОЧНИК KP.RU