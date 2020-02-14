Брянских водителей предупредили о скользких дорогах 15 февраля

14 Февр. 2020 2020-02-14T13:47:16+03:00

В субботу брянских водителей попросили быть особенно осторожными. Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

В субботу, 15 февраля, брянцев ждет мокрый снег и гололедица на дорогах. Об особой осторожности водителей предупредили в Управлении автомобильных дорог Брянской области.

Синоптики обещают облачную погоду, местами возможен туман. Ветер возьмет юго-восточное направление, скорость - 4-9 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до 0 – плюс 5 градусов, ночью будет от минус 5 до 0.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU