2020-02-14T13:47:16+03:00
Общество

Брянских водителей предупредили о скользких дорогах 15 февраля

Синоптики обещают мокрый снег
Ольга УМАРОВА
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В субботу брянских водителей попросили быть особенно осторожными.В субботу брянских водителей попросили быть особенно осторожными.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В субботу, 15 февраля, брянцев ждет мокрый снег и гололедица на дорогах. Об особой осторожности водителей предупредили в Управлении автомобильных дорог Брянской области.

Синоптики обещают облачную погоду, местами возможен туман. Ветер возьмет юго-восточное направление, скорость - 4-9 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до 0 – плюс 5 градусов, ночью будет от минус 5 до 0.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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