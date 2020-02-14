В колониях Брянской области выбрали самую красивую женщину

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:48:50+03:00

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В брянских учреждениях УФСИН подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки». Как рассказали в пресс-службе ведомства, участвовали осужденные колонии-поселении №3 в Сураже и СИЗО №1 Брянска.

Участницы должны были показать свои знания, творческие способности, навыки рукоделия и кулинарии. И удивить жюри оригинальным номером.

Победительницей стала осужденная Валентина П. из отряда по хозяйственному обслуживанию СИЗО №1. Второе место заняла Елена Б. из суражской колонии-поселения.

- Финал конкурса будет проходить заочно – по видеоматериалам, присланным из регионов, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области. - Результаты станут известны в конце марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU