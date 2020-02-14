В колониях Брянской области выбрали самую красивую женщину
В брянских учреждениях УФСИН подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки». Как рассказали в пресс-службе ведомства, участвовали осужденные колонии-поселении №3 в Сураже и СИЗО №1 Брянска.
Участницы должны были показать свои знания, творческие способности, навыки рукоделия и кулинарии. И удивить жюри оригинальным номером.
Победительницей стала осужденная Валентина П. из отряда по хозяйственному обслуживанию СИЗО №1. Второе место заняла Елена Б. из суражской колонии-поселения.
- Финал конкурса будет проходить заочно – по видеоматериалам, присланным из регионов, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области. - Результаты станут известны в конце марта.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU