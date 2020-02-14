Жителей Брянска пригласили на музыкальный День влюбленных
Праздничный концерт пройдет в «Арт-кафе 113»
Концерт пройдет в «Арт-кафе 113».Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В пятницу, 14 февраля, брянцев пригласили отметить День святого Валентина музыкой. Концерт пройдет в «Арт-кафе 113» на улице Калинина. Начало – в 19.00.
Как сообщают организаторы, для гостей выступят брянские исполнители: Симон, Алена Коржова, Владимир Рыскин. Специальный гость - Александр Лякишев (Орел).
Вход свободный. Возрастное ограничение 12+
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ИСТОЧНИК KP.RU