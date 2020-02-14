Жителей Брянска пригласили на музыкальный День влюбленных

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:02:10+03:00

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В пятницу, 14 февраля, брянцев пригласили отметить День святого Валентина музыкой. Концерт пройдет в «Арт-кафе 113» на улице Калинина. Начало – в 19.00.

Как сообщают организаторы, для гостей выступят брянские исполнители: Симон, Алена Коржова, Владимир Рыскин. Специальный гость - Александр Лякишев (Орел).

Вход свободный. Возрастное ограничение 12+

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ИСТОЧНИК KP.RU