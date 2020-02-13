2020-02-13T18:39:30+03:00
Общество

Брянцев предупредили о неработающем светофоре на улицах Костычева и Горбатова

Об этом рассказали в Госавтоинспекции
Мария Дедкова
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В Брянске автомобилистов предупредили о неработающем светофоре на пересечении улиц Костычева и Горбатова. В этом месте продолжаются дорожные работы.

Перед вводом в эксплуатацию сфетофор включали несколько раз в тестовом режиме. Сейчас переходы на перекрестке этом месте оснащены необходимыми дорожными знаками и являются нерегулируемыми.

Светофор подключат после оформления необходимой документации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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