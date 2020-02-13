В Брянске «скрытые» патрули проследят за пьяными водителями

13 Февр. 2020 2020-02-13T18:06:41+03:00

В Госавтоинспекции напомнили, что пьяным нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Полицейские будут дежурить на улицах города 14 и 15 февраля

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В Брянске за пьяными водителями 14 и 15 февраля будут следить "скрытые" патрули ДПС. Сотрудники полиции проведут профилактическую акцию "Нетрезвый водитель".

Правоохранители будут дежурить у торговых центров и других мест отдыха. В эти дни к полицейским присоединятся и волонтеры, они передадут информацию о нарушителях полицейским.

К слову, 15 февраля брянских автомобилистов ждут сплошные проверки. Сотрудники ГИБДД будут дежурить на улице Крахмалева,33 с 22.00 до 23.00.

В Госавтоинспекции напомнили, что пьяным нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU